5.000 logements vétustes menacent ruine 

La ministre tunisienne de l’équipement Sarra Zaafrani a indiqué mercredi dernier devant les députés que les bâtiments délabrés représentent une part importante du parc de logements existant, notamment dans les grandes villes. Elle a précisé que le recensement général de la population de l’année 2014 a révélé que le parc immobilier existant est d’environ 3,3 millions de logements, dont 6% ont été construits avant l’année 1956 (dont environ 28% dans le Grand Tunis). Selon la ministre, les statistiques préliminaires montraient qu’environ 5 000 propriétés foncières étaient vétustes et menaçaient la sécurité des passants, des résidents et des voisins en raison de leur vétusté et du manque d’entretien.

