5 laboratoires tunisiens publient une étude sur les souches du coronavirus dans la revue américaine « Science »

Une étude scientifique sur les souches du coronavirus détectées en Tunisie, réalisée par cinq laboratoires tunisiens, vient d’être publiée dans la revue scientifique américaine « Science » a déclaré dimanche Mahjoub El Ouni, membre du Comité scientifique de lutte contre le coronavirus.

- Publicité-

Dans une déclaration à l’agence TAP, il a indiqué que l’Université de Sfax organise aujourd’hui, dimanche, une réunion scientifique pour honorer le groupe de chercheurs qui a réalisé cette étude scientifique, précisant qu’il s’agit d’une étude qui a identifié et analysé les souches du coronavirus détectées en Tunisie et non pas d’une étude clinique.

Selon Mahjoub El Ouni, cette étude est importante car elle aide à faire le bon diagnostic de la maladie et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a été publiée dans la revue scientifique américaine de renommée internationale « Science ».