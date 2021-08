5 Milliards de dinars…, et six questions de Walid Ben Salah

C’est le montant des échéances de bons de trésor (en principal – hors intérêts) que l’Etat est appelé à rembourser au secteur bancaire tunisien d’ici la fin d’année…

A-t-il les moyens de respecter ses engagements ?! Ou bien, il ferait recours (comme au paravent) à un swap de bons ayant des échéances plus lointaines (une sorte de report déguisé) ?!

Le système bancaire et financier a-t-il les moyens nécessaires pour faire face à ce risque de transformation (maturité plus longue), tout en continuant à financer convenablement l’économie ?! Ou bien, il ferait appel, à son tour, à la BCT pour se refinancer davantage, sachant que l’encours de refinancement actuel s’est envolé à 12,7 Milliards de dinars (en augmentation de 2,4 Md de dinars par rapport à l’année dernière) ?!

L’obtention de 700 millions de dollars du FMI suffira-t-elle à atténuer l’impact de cette envolée d’endettement et des besoins restants pressants pour le financement du budget 2021 ?!

N’est-il pas temps de recadrer les chambardements dans l’exécution du budget de l’Etat de 2021, notamment en matière de financements locaux et étrangers, à travers l’adoption d’une loi de finances rectificative et la revue de l’ensemble des prévisions et hypothèses initiales sur la base des réalisations des premiers mois ?!

Malheureusement, les questions économiques et financières continuent à être occultées dans un contexte de plus en plus difficile et floue…Mais, elles seraient, malgré tout, déterminantes (voir même fatales) dans n’importe quel processus et choix décisionnel pour l’avenir du pays. A bon entendeur !

Walid Ben Salah