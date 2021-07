5 millions de Tunisiens seront vaccinés au cours des semaines à venir, promet Saied

5 millions de citoyens tunisiens seront vaccinés au cours des prochaines semaines, a annoncé le président de la République, Kais Saied, lors d’une réunion urgente , vendredi tard dans la soirée au palais de Carthage, tenue en présence du chef du gouvernement, Hichem Mechichi et du ministre de la Santé par intérim, Mohamed Trabelsi et ainsi que de hauts officiers de l’Armée nationale.

Il a affirmé que la présidence de la République déploie des efforts épuisants et travaille inlassablement de jour comme de nuit pour procurer des vaccins aux Tunisiens, assurant que plus d’un million de doses seront livrées bientôt à la Tunisie.

Le chef de l’Etat a affirmé qu’il n’y a aucune différence entre la médecine militaire et la médecine civile, ajoutant qu’il n’y a pas lieu de faire une distinction entre l’une et l’autre. « Nous sommes engagés dans une seule guerre et un font unique », a-t-il dit.

Il a insisté sur la nécessité de réviser un ensemble de choix suite à l’échec de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et la détérioration de la situation dans nombre de gouvernorats, a-t-il souligné , rappelant que « l’Etat tunisien est UN au sein duquel ne peuvent pas se trouver des centres de force en compétition pour s’emparer de ses leviers et de le faire imploser de l’intérieur ».

Le président de la République a exprimé sa réprobation des « tentatives d’instrumentaliser la présente crise à des fins politiques « affirmant que « la santé du citoyen n’est pas une marchandise que se jettent des forces ou des lobbies …ce ne sont pas des actions de sociétés commerciales régies par la loi de l’offre et de la demande », a-t-il asséné.

Saied a affirmé qu’il veillera en personne sur tous les détails afin que chacun assume sa part de responsabilité, ajoutant que « la Tunisie a trop souffert de cette pandémie et des catastrophes politiques qui ne requièrent ni vaccin ni antibiotiques de nature à remédie à cette situation désastreuse », selon ses dires.