» Environ 50 médecins et 300 cadres paramédicaux sont morts du coronavirus après avoir été contaminés par leurs patients « , a souligné lundi Slim Ben Salah, président du conseil national de l’ordre des médecins de Tunisie.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, Ben Salah a souligné que les médecins et les cadres paramédicaux n’épargnent aucun effort pour aider leurs patients à guérir et ce, malgré les conditions de travail difficiles comme le fait d’être exposés à la violence outre le manque d’équipements et de personnel.

Il a, dans ce contexte, annoncé que l’Ordre des Médecins a décidé d’observer, demain mardi, une journée de colère à laquelle prendront part tous les syndicats du secteur de la santé, pour revendiquer l’amélioration des conditions de travail dans les hôpitaux.

» Les manifestants se rassembleront, à partir de 10h, devant la faculté de médecine de Tunis avant de se diriger vers le siège du ministère de la santé puis à la Kabah « , a-t-il expliqué.

Ben Salah a rappelé que la détérioration des conditions dans les hôpitaux a causé la mort, jeudi dernier, du jeune médecin Badreddine Aloui suite à une panne dans l’ascenseur de l’hôpital régional de Jendouba.

Selon le président du conseil national de l’ordre des médecins de Tunisie, cet accident est dû à la détérioration de l’ensemble du système de santé au cours de ces dernières années et il convient de condamner ceux qui en sont les coupables.

Ben Salah a souligné l’urgence d’ouvrir un dialogue sérieux pour la promotion du secteur de la santé signalant que la lutte contre la corruption, la punition de tous ceux qui manquent à leur devoir, la garantie d’une bonne gestion des budgets permettraient de surpasser la crise.

