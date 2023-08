50 Micro-projets Soutenus dans le Cadre du Projet « Fe3il.a »

Cinquante micro-projets couvrant les gouvernorats de la Mannouba, Béja, Jendouba, El Kef et Siliana, ont signé ce mercredi 9 août 2023, les contrats de subvention dans le cadre de l’appui aux micro-projets pour l’insertion socio-économique de la Jeunesse vulnérable du projet « Fe3il.a », couronnant ainsi le parcours de sélection et d’appui technique initié depuis le mois de novembre 2022.

Lancé avec succès dans le cadre du projet « Fe3il.a », ce premier appel à micro-projets a reçu une réponse enthousiaste, avec plus de 3400 idées de projets soumises. Le parcours des micro-projets retenus a achevé le renforcement des compétences de 18 cadres régionaux du Ministère de la Jeunesse et des Sports en montage de projet. De plus, 82 cadres locaux ont été appuyés en communication, permettant ainsi un accompagnement plus ciblé et performant.

Le parcours de transformation a également englobé la formation de 144 jeunes en situation de vulnérabilité en montage de projet, incluant la création d’un business plan solide. Le chemin a été jalonné par un processus de pitching, où les projets ont été présentés devant un jury d’experts, affirmant ainsi leur viabilité et leur impact potentiel. Parmi les 50 projets sélectionnés, 26 sont portés par des jeunes femmes, et couvrent des domaines allant de la technologie à l’artisanat, renforçant l’écosystème économique et social.

Ces micro-projets revêtent une importance significative dans l’écosystème économique des régions ciblées. Ils symbolisent la création de 48 nouveaux micro-projets légalement établis et attestent du rôle d’accompagnement joué par cinq ateliers de coaching, orientés vers les procédures de création d’entreprises.

Alors que ces 50 micro-projets s’apprêtent à prendre leur envol, le projet « Fe3il.a » est fier de marquer un chapitre marquant dans la trajectoire d’autonomisation des jeunes vulnérables. Ces projets prometteurs sont destinés à devenir des piliers d’une croissance durable et à contribuer à la transformation socio-économique des régions internes et frontalières de la Tunisie.

L’occasion a été d’annoncer la phase 2 de l’initiative qui couvrira 9 gouvernorats Kairouan Kasserine, Sidi Bouzid, Zaghouan, Tozeur, Kébili, Tataouine, Gafsa et Médenine