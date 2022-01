50 TRE aux journées de soutien au développement en Tunisie à Bruxelles

Une cinquantaine de Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) participeront, les 04 et 05 février prochain, aux journées de soutien au développement en Tunisie qui se tiendront à Bruxelles en Belgique à l’initiative de l’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE).

- Publicité-

Selon un communiqué publié mercredi par l’OTE, cette manifestation, à laquelle prendront part des investisseurs et des hommes d’affaires tunisiens, vise à inciter les Tunisiens résidents à l’étranger à créer des projets et à investir dans leur pays afin de contribuer à son développement économique. Les avantages accordés de la part des structures de soutien et d’appui et les opportunités d’investissement dans les régions seront présentés lors de ces journées.

D’après le communiqué, tous les Tunisiens résidents à l’étranger pourront participer en ligne à ces journées en accédant au lien de la manifestation qui sera publié prochainement sur le site de l’OTE.

A noter que les transferts en devise des TRE ont atteint 6,8 milliards de dinars jusqu’au mois de novembre dernier contre environ 5 milliards de dinars à la même période de l’année dernière.