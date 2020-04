51 contaminations au Coronavirus parmi le personnel de santé

L’Observatoire des Maladies Nouvelles et Émergentes a annoncé que 51 personnes parmi le personnel de santé (médecins, infirmiers, techniciens…) ont, jusqu’à la date du 5 avril 2020, contracté le coronavirus.

Selon l’Observatoire, le personnel contaminé se transforme donc en un vecteur de contamination et pourrait transmettre ce virus à son entourage. Placées en isolement médical, ces personnes ne constituent plus un danger sanitaire.

D’ailleurs, les autorités concernées avaient réagi à l’appel des médecins et des cadres paramédicaux qui ont demandé d’être hébergés dans des hôtels.