53 autres blessés palestiniens évacués en Tunisie pour recevoir les soins nécessaires

Un avion de la compagnie aérienne Tunisair en provenance de l’aéroport d’El-Arish en Egypte est arrivé lundi soir vers 18h en Tunisie transportant 53 autres blessés palestiniens victimes de l’agression sioniste contre Gaza, pour recevoir les soins nécessaires dans des hôpitaux publics et des cliniques privées. Parmi ces blessés figure aussi la citoyenne tunisienne Imème Khadraoui.

Les blessés ont été accueillis à l’aéroport de Tunis Carthage par le ministre de la santé, Ali Mrabet, le ministre conseiller auprès du président de la République, Mustapha Ferjani, le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, Mounir Ben Rjiba, l’ambassadeur de Palestine en Tunisie, Haïl Fahoum, et une équipe du Croissant-Rouge tunisien (CRT).

S’exprimant à cette occasion, le ministre de la santé a déclaré aux journalistes que l’accueil de ces blessés fait suite à l’évacuation en Tunisie de 20 autres blessés palestiniens le 3 décembre dernier à bord d’un avion militaire tunisien et ce, sur instructions du président de la République, Kais Saïed et dans le cadre des efforts de la Tunisie visant à soutenir le peuple palestinien victime de l’agression sioniste contre Gaza.

» Parallèlement à l’évacuation de 53 blessés palestiniens, ainsi que de leurs accompagnants, des aides ont été acheminées à l’aéroport d’El-Arish en Egypte sur le même vol de Tunisair, au profit des Palestiniens pour témoigner de la solidarité du peuple tunisien avec la cause palestinienne « , a fait savoir le ministre.

Il a, en outre, ajouté que les blessés seront accueillis dans les hôpitaux publics et les cliniques privées qui se sont portés volontaires pour les prendre en charge gratuitement dans le Grand Tunis, à Nabeul, à Sousse et à Sfax.

Le ministre de la santé a salué les efforts des structures de santé, des cadres médicaux et paramédicaux, et la direction de la santé militaire pour le traitement des blessés palestiniens, saluant également le rôle du CRT dans le renforcement de l’effort national et le niveau de coordination diplomatique entre la Tunisie et l’Egypte pour faciliter l’évacuation des blessés vers la Tunisie.

En réponse à une question de la TAP, le ministre de la santé a souligné que la Tunisie poursuit ses efforts pour évacuer prochainement d’autres blessés palestiniens.

De son côté, le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, Mounir Ben Rjiba, a déclaré aux journalistes que la Tunisie continuera à soutenir, de toutes ses forces, la Palestine occupée précisant que l’arrivée de ce 2ème groupe de blessés palestiniens en Tunisie pour recevoir les soins dans les établissements hospitaliers publics et privés a eu lieu après de grands efforts diplomatiques déployés par la Tunisie en coordination avec l’Egypte outre les efforts des ministères tunisiens concernés (santé et transport), du Croissant-Rouge tunisien et autres acteurs.

Pour sa part, l’ambassadeur de Palestine en Tunisie, Haïel Fahoum, a déclaré que la Tunisie déploie tous ses efforts pour apporter son soutien au peuple palestinien, louant les instructions du président de la République Kais Saïed, » qui a formé un comité d’urgence pour fournir tout ce que la Tunisie peut offrir aux blessés palestiniens victimes de l’entité sioniste qui mène une guerre d’extermination et de déportation de notre peuple « .

Selon l’ambassadeur, parmi les blessés accueillis en Tunisie, » il existe des enfants, des femmes et des jeunes blessés à la tête, aux pieds et au corps, laissant derrière eux leurs familles et séparés de leurs pères et mères, certains ayant perdu leurs pères, mères et sœurs « .

Concernant la citoyenne tunisienne Imène Khadraoui, évacuée parmi ces blessés, la porte-parole du CRT, Boutheina Krakba, a déclaré à l’agence TAP que son état est actuellement stable après des interventions médicales en Egypte suite à sa blessure par un obus lors des bombardements sionistes contre les civils, entraînant l’amputation d’une de ses jambes.

Elle a, en outre, précisé qu’elle recevra les soins médicaux et le soutien psychologique nécessaires en Tunisie.