55 MDT pour un projet de Compost de romarin

Un projet de production de compost à base de romarin a été lancé, jeudi, dans la localité frontalière de Tebaga (délégation de Haïdra, gouvernorat de Kasserine). Ce projet, le premier du genre en Tunisie, a été breveté à l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle et homologué par l’administration italienne.

D’un coût de 55 millions de dinars, le projet extensible devra générer 33 emplois directs et plus de 100 indirects. Ses promoteurs ambitionnent de le transformer en complexe biologique, avec le soutien des autorités centrales et régionales, dans la perspective de créer 500 emplois.

Kasserine figure aux premiers rangs des régions productrices de romarin.