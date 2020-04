55 soignants contaminés par le COVID-19

Le ministère de la santé a annoncé mercredi la contamination de 55 cadres médicaux et paramédicaux par le COVID-19 sur un total de 623 cas confirmés d’infection au nouveau coronavirus enregistrés en Tunisie jusqu’au 06 avril 2020.

Selon le site COVID-19.tn, lancé par la présidence du gouvernement, il s’agit de 8 cas importés et 47 cas autochtones.

La même source signale que sur un total de 623 cas confirmés, 67 personnes sont actuellement hospitalisées et 25 malades ont guéri.

Il s’agit de 193 cas importés, 405 cas autochtones et 25 cas actuellement en cours d’identification de la source de leur contamination.

Selon la même source, le ministère de la santé a placé 19261 revenants de l’étranger en confinement dont 19126 ont terminé leur quatorzaine sans manifester de symptômes et 135 personnes sont actuellement sous surveillance.

Les régions du Grand- Tunis comptent le plus grand nombre de contaminations avec 144 cas confirmés à Tunis, 76 cas à l’Ariana et 61 cas à Ben Arous.

A noter que le gouvernorat de Tataouine compte aussi 62 cas confirmés.