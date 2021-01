56% des Américains souhaitent le départ anticipé de Donald Trump, selon un sondage

Donald Trump est progressivement lâché par son entourage .Son vice-président Mike Pence dans un premier temps, puis plusieurs de ses ministres en fin de semaine. Au sein même du camp républicain, de plus en plus d’élus et cadres s’élèvent contre le comportement de celui qui est encore président des États-Unis pour quelques jours, que certains estiment responsable de ces événements qui ont fait cinq morts.

Plus préoccupant encore, malgré de bons résultats lors du vote populaire le 3 novembre dernier, Donald Trump est également en train de se mettre l’opinion publique à dos. Selon un récent sondage Ipsos réalisé pour ABC, 56% des Américains estiment en effet que le président devrait être démis de ses fonctions avant la prochaine passation de pouvoirs prévue le 20 janvier.

A ce propos, la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi s’est dite prête à lancer dans les prochains jours plusieurs actions rapides pour obtenir son départ le plus rapidement possible, dont une deuxième procédure en destitution.