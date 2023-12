560 mille participants à la consultation nationale sur la réforme du secteur éducatif…quelques heures avant sa clôture

Le nombre des participants à la consultation nationale sur la réforme du secteur éducatif et de l’enseignement n’a pas dépassé, quelques heures avant sa clôture, les 560 mille dont la plupart ont moins de 15 ans.

Le nombre des participants à cette consultation qui avait démarré le 15 septembre dernier a atteint 559 mille 290 répartis sur 290 mille 552 de sexe féminin et 268 mille 738 de sexe masculin.

La tranche d’âge des jeunes de moins de 15 ans représente le pourcentage le plus élevé des participants (43,2 pc) tandis que la tranche d’âge entre 16 et 20 ans a atteint 22,2 pc, suivi par les 41-65 ans (20 pc) alors que le taux de participation de la tranche d’âge entre 31 et 40 ans n’a pas dépassé 8,7 pc, selon les derniers chiffres publiés sur le site de la consultation nationale.

La consultation nationale sur la réforme du secteur éducatif et de l’enseignement a démarré le 15 décembre 2023 sur instructions du président de la république Kais Saied, à travers une plateforme électronique élaborée à cet effet, en concomitance avec la rentrée scolaire 2023-2024 en vue de faire participer tous les citoyens et de les inciter à exprimer leur opinions sur le processus de réforme scolaire.

Cette consultation a comporté 20 questions autour de plusieurs thèmes principaux à savoir, l’éducation de la petite enfance et la protection de la famille, les programmes d’enseignement , le système d’évaluation et le temps scolaire, la coordination et la complémentarité entre l’éducation, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur et l’égalité des chances et l’apprentissage tout au long de la vie.

Par ailleurs, le ministère de l’éducation publiera les résultats de la consultation nationale à travers un rapport de synthèse qui se rédigé directement après l’expiration des délais de présentation de cette consultation aux citoyens tunisiens.

Les résultats de la consultation nationale sur la réforme du secteur éducatif et de l’enseignement seront adoptés par le conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement énoncé par le président de la république dans la constitution du 25 juillet 2022 en vue de mettre en oeuvre la stratégie nationale de la réforme éducative en Tunisie.

Il convient de rappeler que le président de la république Kais Saied avait déclaré que la consultation nationale sur la réforme éducative est l’une des plus importantes consultations dans l’histoire de la Tunisie.

» Cette réforme concerne l’avenir du peuple tunisien et de la Tunisie « , a-t-il dit lors d’une réunion tenue, au palais de Carthage, quelques jours avant le démarrage de la consultation nationale, avec le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, le ministre des technologies de la communication, Nizar Ben Neji, le ministre des affaires religieuses, Ibrahim Chebbi et la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa.

