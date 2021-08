57 millions $ de l’ATFP à la Tunisie

Le Programme arabe de financement du commerce (ATFP) a annoncé un nouveau financement direct à la Tunisie, d’un montant de 57 millions de dollars, pour financer des transactions commerciales, renforcer la position financière du pays et répondre aux besoins d’urgence.

- Publicité-

L’ATFP a affirmé son soutien à la fourniture d’un appui financier aux agences nationales de ses pays membres à la lumière des développements actuels dus à la pandémie de COVID-19, et des répercussions économiques et financières qui en découlent sous différents aspects. Le programme suit de près les développements de l’économie tunisienne et les défis auxquels elle est confrontée en raison des circonstances actuelles et travaille à travers un partenariat fructueux avec la Banque centrale de Tunisie pour aider le pays à contenir les différents défis de la manière la plus efficace.

Il étudie actuellement les demandes de financement des Agences nationales des autres pays membres et traite les demandes selon des procédures expéditives, afin d’apporter son soutien le plus rapidement possible, de sorte que les Agences nationales des pays membres puissent répondre aux besoins de financement et améliorer leur situation financière pour faire face aux différents défis, en particulier dans ces périodes.