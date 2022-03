6 décès supplémentaires et 511 nouvelles contaminations par le coronavirus recensés le 11 mars 2022

6 décès supplémentaires et 511 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été recensés le 11 mars courant, a raporté, dimanche, le ministère de la santé.

Dans son bilan quotidien sur l’évolution de la situation épidémique dans le pays, le ministère a fait savoir que le nombre total des victimes s’est, ainsi, élevé à 28 mille 046 morts contre 981 mille 962 cas de guérison après le rétablissement de 651 personnes le 11 mars courant.

Le taux de positivité des tests Covid-19 s’est élevé le 11 mars en cours, à 14,63%, lit-on de même source.

Par ailleurs, le ministère a dénombré, à la même date, 479 hospitalisations dans des établissements de santé des secteurs public et privé dont 108 se trouvent dans les services de réanimation et 39 sont placés sous respiration artificielle.