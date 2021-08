60 projets verts de Conect éligibles à des sessions de formation GIMED

CONECT, le partenaire tunisien de GIMED (Green Impact Med), a sélectionné 60 projets pour bénéficier de sessions de formation. Dans le cadre de l’appel à candidatures lancé en mars 2021, un total de 40 start-ups d’idéation et 20 entreprises vertes en phase de démarrage recevront un soutien afin de développer leurs entreprises.

Les projets sélectionnés travaillent sur des produits ou des services éco-innovants et, dans le cadre des formations, ils auront l’occasion de développer des stratégies vertes et des connexions commerciales régionales, sans oublier qu’ils auront un meilleur accès aux financements et aux opportunités de marché.

Au cours du programme de soutien, les femmes et les jeunes bénéficieront d’un soutien commercial adapté aux besoins de leur projet. Ils auront également la possibilité d’être subventionnés, d’obtenir des fonds et d’avoir accès aux marchés.

Les participants sélectionnés seront formés à l’aide du Green Business Model Canvas, développé avec le Centre d’activités régionales pour la consommation et la production durables (SCP/RAC), le principal bénéficiaire de la GIMED.