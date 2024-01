60è anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques tunisio-Chinoises: Kaïs Saïed Félicite son homologue chinois

Le président de la République Kaïs Saïed a adressé, mercredi, un message de félicitation au président de la République populaire de Chine, Xi Jinping à l’occasion du 60ème anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques entre les deux pays.

Dans son message, le chef de l’Etat a mis en avant le niveau excellent des relations de coopération unissant les deux pays, indique un communiqué de la Présidence.

La coopération sino-tunisienne s’est, considérablement, améliorée au cours des dernières années tant au niveau bilatéral que multipartite au sein des instances régionales et internationales, lit-on de même source.

Le président Saïed a souligné la volonté de la Tunisie de renforcer davantage les liens d’amitié avec la Chine et d’établir de nouveaux partenariats prometteurs, dans divers domaines, permettant de hisser au plus haut niveau les relations bilatérales.

