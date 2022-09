61,25% en août: La balance commerciale alimentaire de la Tunisie se dégrade

D’après l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI), le déficit de la balance commerciale alimentaire est passé de 1321,9 M TND (soit 408,9 M EUR) en août 2021 à 2154,4 M TND (soit 667,6 M EUR) en août 2022, soit une hausse de 63%. Cette dégradation est la conséquence d’une hausse, en valeur, des importations (+40,7%) plus élevée que celle des exportations (+30,6%). Le déficit enregistré est principalement le résultat de l’accroissement des importations céréalières (+48,9%), d’huiles végétales (+109,5%) et de sucre (+65,6%), alors même que au cours de la période susmentionnée, les exportations d’huile d’olive ont augmenté (+33%). Les prix à l’exportation ont augmenté de 31,7% pour l’huile d’olive entre août 2021 et 2022. Les prix des produits céréaliers sont en hausse depuis juillet 2021, une tendance alimentée par l’impact du confit russo-ukrainien. Le prix du blé dur a ainsi augmenté de 89,6% entre août 2021 et août 2022 tandis que les prix des autres céréales (blé tendre, orge et maïs) ont enregistré une hausse variant entre 44% et 61% sur la même période. Le taux de couverture alimentaire est passé, dans le même temps, de 68,8% à 63,8%.

Par ailleurs, le déficit de la balance commerciale tunisienne se dégrade. L’Institut national de la statistique (INS) a publié cette semaine le rapport mensuel du commerce extérieur Tunisien en août 2022, selon lequel ce déficit a augmenté de 61,25% au cours des huit premiers mois de l’année 2022, atteignant -16899 M TND à la fin du mois d’août 2022 contre -10480 M TND l’année dernière. Le taux de couverture de la Tunisie a donc poursuivi sa baisse, passant de 73,9% à 68,6%. Au sein du déficit, le volet énergétique représente 35,7% du déficit total et représente le principal déficit (-6035 M TND en août 2022 contre – 2885 M TND en août 2021.

*Service économique de l’ambassade de France en Tunisie