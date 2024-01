62 % des Tunisiens penseraient beaucoup de bien de la police !

Apo

Seulement un tiers des Africains déclarent que leur police opère généralement de manière professionnelle et respecte les droits des citoyens, selon un nouveau rapport d’Afrobarometer (www.Afrobarometer.org) (https://apo-opa.co/3OpeCrQ). Une analyse des résultats d’une enquête menée dans 39 pays africains révèle que d’importantes minorités font état de corruption, d’un recours excessif à la force et même d’activités criminelles de la part de leurs forces de police. Moins de la moitié expriment leur confiance dans la police ou approuvent la performance de leur gouvernement dans la lutte contre la criminalité.

L’analyse montre que les perceptions négatives du professionnalisme de la police et de la corruption vont de pair avec une faible confiance du public dans la police, de mauvaises notes sur la performance du gouvernement en matière de réduction de la criminalité et un sentiment d’insécurité des citoyens.

Cela ne semble cependant pas se passer ainsi en Tunisie, selon les résultats de l’enquête d’Afrobarometer. En effet, et selon la même source, 32 % des personnes interrogées en Tunisie pensent que la police agit souvent avec respect des droits des citoyens, 30 % pensent que la police agit parfois ainsi, et 35 % pensent le contraire. En conclusion, et selon ce baromètre, le Tunisien pense plus de bien que du mal de la police et semble en être content !

On rappelle qu’Afrobarometer se définit comme « un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains, relatives à la démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Neuf rounds d’enquêtes ont été réalisés dans un maximum de 42 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2023) couvrent 39 pays ».