62 mille cartes de soins gratuits retirées aux non- bénéficiaires

Le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi a indiqué mardi à Hammamet que son département a retiré 62 mille cartes de soins gratuits (cartes blanches) aux non- bénéficiaires, dans le cadre de la lutte contre la corruption.

Il a souligné dans une déclaration à la TAP, en marge de la deuxième rencontre régionale (gouvernorats de Nabeul, Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba et Zaghouan) sur l’inclusion sociale et économique des personnes handicapées, que les opérations d’audit se poursuivent à travers des commissions chargées de la vérification des cartes de soins gratuits remises aux personnes porteuses d’handicap.

« Le ministère des affaires affaires sociales a adopté, dans le cadre de la consécration de la justice sociale, une nouvelle approche permettant la vérification avant l’attribution des avantages sociaux aux bénéficiaires de la carte de soins gratuits » a-t-il affirmé.

Ezzahi a relevé que le ministère oeuvre à la mise en place d’une plateforme spécifique à chaque personne handicapée inscrite en Tunisie dans les programme AMEN social, ajoutant que la nouvelle carte pour handicapés comporte toutes les informations, les maladies ou les traitements des bénéficiaires de cette carte.

Le ministre des affaires sociales a précisé que les cartes de soins de couleur blanche et jaune seront remplacées par les cartes des programmes Amen social, dans le cadre de la politique de modernisation et de numérisation du ministère.

