6,7 MDT à la CMR pour réparer un Roulier de la CTN

Pour la somme de 6.704.800 DT, la compagnie méditerranéenne de réparation (CMR), chantier de réparation de navires de Menzel Bourguiba, a remporté le marché des travaux d’arrêt technique de visite normal de son Roulier M/V Elyssa lancé par la CTN (Compagnie tunisienne de navigation. Le 17 novembre 2023, la Compagnie Tunisienne de Navigation lançait aussi un appel d’offres international pour l’exécution des travaux d’arrêt technique de visite spéciale du C/F Carthage.

Rappelons que, selon son site internet, la flotte de la CTN est composée actuellement de six navires à deux car- ferries « Carthage » et « Tanit » pour le transport de passagers et de véhicules ainsi que de quatre navires rouliers « Amilcar », « Elyssa », « Ulysse » et « Salambo » destinés aux transports de marchandises.