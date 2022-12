673 litres d’huile et 164 kilogramme de sucre saisis en octobre et novembre 2022

673 litres d’huile et 164 kilogramme de sucre ont été saisis au cours des mois d’octobre et de novembre 2022 par les services de contrôle économique à la direction régionale du commerce et du développement des exportations.

Les résultats des missions de contrôle ont été présentés lors d’une réunion de la commission régionale de suivi de l’évolution des prix tenue, récemment, sous la présidence du gouverneur de Tunis.

Au cours de la réunion de la commission régionale de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement, de la sécurité sanitaire des aliments et de lutte contre la contrebande, le commerce parallèle et l’installation anarchique, il a été procédé à la présentation des résultats des missions des équipes de contrôle concernant des produits fourragers (164), paquets de cigarettes (378), denrées alimentaires (29 475 litres d’huile) et 483585 produits divers.

Le gouverneur a, à cette occasion, mis l’accent sur la nécessité d’œuvrer pour mettre fin à la spéculation et de durcir les sanctions contre les contrevenants, appelant les structures de régulation à lutter contre la hausse excessive des prix et à fournir tous les produits de base au citoyen.

