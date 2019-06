7 bureaux de change manuel opérationnels à ce jour

Sept bureaux de change manuel sont entrés en activité, jusqu’à maintenant, a annoncé la Banque Centrale de Tunisie (BCT) dans un communiqué rendu public sur son site web.

4 d’entre eux se trouvent dans le Grand Tunis : (La Goulette exchange), AH ExChange, YOUNGA CHANGE, et le bureau de Wissem Hassen DALY, les autres dans les gouvernorats de Sousse et Mahdia ( El Jem): Doviz, Sousse change et Thysdrus change.

La BCT a autorisé, à ce jour, l’ouverture de bureaux de change pour l’exercice de l’activité de change manuel au profit de 32 candidats dont 7 sont entrés en activité.

Il convient de rappeler que la BCT a précisé que Toute personne physique résidente ayant la nationalité tunisienne peut exercer l’activité de change manuel par le biais de bureaux de change, après l’obtention d’une autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie, d’après la circulaire de la BCT n°2018-07.

Le candidat ayant obtenu l’autorisation de la B.C.T et bénéficiant d’un identifiant unique, doit dans un délai ne dépassant pas trois mois, à partir de la date de l’autorisation procéder à l’exercice effectif de l’activité de change manuel ;

Le candidat ne peut bénéficier que d’une seule autorisation pour l’exercice de l’activité de change manuel par le biais d’un bureau de change, un seul ” compte bureau de change ” par devises et auprès d’un intermédiaire Agréé unique dont les conditions de fonctionnement (opérations au crédit et au débit) sont régies par les dispositions de la circulaire de la BCT n°2018-07 suscitée.