71% des plages tunisiennes propices à la baignade

71% des eaux de baignade des plages tunisiennes sont de bonne et de très bonne qualité selon les résultats des activités de surveillance sanitaire menées au cours de la dernière période tandis que 29 plages réparties sur 5 régions tunisiennes sont impropres à la baignade, selon un communiqué publié, aujourd’hui, par le ministère de la Santé.

Voici la liste des plages impropres à la baignage :

Gouvernorat de Tunis : quatre plages: Entre la Marsa, Gammarth et la plage de Raoued, en face de l’avenue Calvino, l’avenue Fattouma Bourguiba, et Bach hamba à la Goulette

Gouvernorat de Ben Arous : (16 plages), 100 mètres au sud de Chott Marouane, en face de la centrale thermique à Radès, face à la caserne de la Protection civile de Radès, 100 mètres au nord du versant de l’oued Méliane et 100 mètres au sud de ce oued, face au versant de oued Maizette Ezzahra, le versant de l’oued Boukhamsa Ezzahra, en face du Casino de Hammam-Lif .En face de la rue Salammbô – Hammam Lif. En face de la rue Habib Thameur et Aziza Othmana – Hammam Lif.

L’ancien point de déversement des eaux usées à la cité Chaabia – Hammam Lif et face à l’hôtel Caraïbes à Borj Cédria.

Gouvernorat de Bizerte: Baali – Menzel Jemil, Sidi Hachani – Menzel Abderrahmane, Le port de pêche – Menzel Abderrahmane, Canal 1 et 2 – Zarzouna.

Gouvernorat de Sousse: Port de Sousse

Gouvernorat de Gabès: la rive droite du canal de la ville de Gabès, la plage Essalam – Gabès ville, l’ancien point du déversement d’Oued El Kdim à Gabès ville.

Elaborée par le réseau national de surveillance de la qualité de l’eau des plages relevant du ministère de la santé, cette liste s’inscrit dans le cadre de la prévention des risques sanitaires liés à la baignade en mer. Le réseau comprend 539 points de surveillance permanents répartis sur toute la bande côtière (de Tabarka à Ben Guerdane).

- Publicité-