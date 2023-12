7,55 Milliards DT pour le ministère de Boughdiri

l’Assemblée des représentants du peuple (Arp) a entamé l’examen du projet de budget du ministère de l’Education au titre de l’exercice 2024, lors d’une séance plénière, en présence du président du Parlement Ibrahim Bouderbala et du ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri.

Le budget du ministère de l’Education représente environ 15 % du projet de budget général de l’Etat pour 2024, et est le plus élevé par rapport au reste des budgets alloués aux autres ministères, suivis respectivement par les budgets de l’industrie, de l’intérieur, de la défense et de la santé.

La valeur des crédits alloués au budget du ministère de l’Education nationale pour l’année 2024 est d’environ 7,91 milliards de dinars, contre environ 7,55 milliards de dinars dans la loi de finances complémentaire pour l’année 2023.

Les dépenses de rémunération pour l’année 2024 représentent l’essentiel des dépenses. , s’élevant à environ 6,7 milliards de dinars.

- Publicité-