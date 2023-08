757 MDT en 6 mois pour 6 assureurs cotés

Les indicateurs d’activité des sociétés cotées au 1 er semestre 2023 font ressortir une hausse de leur revenu global de 7,9% par rapport à la même période de l’année 2022, pour se situer à 12 milliards de dinars contre 11,1 milliards de dinars. 70% des sociétés ayant publié leurs indicateurs des six premiers de l’année 2023, soit 51 sur 73, ont amélioré leurs revenus par rapport à la même période de l’année précédente. Les 20 sociétés qui composent le Tunindex20 ont réalisé 5,6 milliards de dinars (ou 47% du revenu global), en hausse de 8,9% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Sur la Bourse de Tunis coté sociétés d’assurance, les six compagnies d’assurances cotées ont vu le montant global des primes émises atteindre 757 MDT contre 723MD, soit une progression de 4,6%. Avec plus de 212 MDT en 6 mois, la Star (entreprise publique avec un importante participation française) mène la danse, suivie de l’Astree qui est filiale de la Banque de Tunisie avec un peu plus de 148 MDT de revenus. Nouveau venu sur la bourse Maghrebia du groupe Essassi, n’est qu’à la 3ème place du podium