75e anniversaire de la «Nakba» :   Mahmoud Abbas réclame la «suspension» d’Israël de l’ONU

Le président de l’Autorité palestinienne appelle à « suspendre l’adhésion d’Israël aux Nations unies ». Mahmoud Abbas s’est exprimé à New York, où l’ONU a commémoré pour la première fois le 75e anniversaire de la Nakba.

Pour la première fois, grâce à une résolution votée en novembre, les Nations unies ont commémoré ce lundi 15 mai à leur siège à New York, en présence de Abbas, ce que les Palestiniens et les Arabes appellent la « Catastrophe » (« Nakba », en arabe), l’exode commencé le 15 mai 1948, au lendemain de la proclamation de l’Etat d’Israël.

« Israël occupe l’État de Palestine, confisque ses terres, et y établit des colonies juives. Israël soumet les Palestiniens à un racisme institutionnalisé, c’est l’apartheid. Depuis des décennies, les Nations unies ont adopté près de 1 000 résolutions [sur le conflit israélo-palestinien], pas une seule résolution n’a été appliquée. En conséquence, nous vous demandons aujourd’hui et de manière officielle, et en application du droit international et de la légalité, de contraindre Israël à respecter les résolutions des Nations Unies [qui condamnent toutes ces violations], ou bien de suspendre l’adhésion d’Israël à l’ONU », a déclaré, dans un discours d’une heure, le président de l’Autorité palestinienne.