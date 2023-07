78 incendies de forêts energistrés du 1er janvier au 18 juillet 2023

Le nombre d’incendies de forêts enregistrés durant la période, allant du 1er janvier jusqu’au 18 juillet, a atteint 78 ( dont 56 concernent les forêts et 22 les garrigues arborés), contre 156 incendies en 2022 ( dont 59 sont des forêts et 97 sont des garrigues arborés), a indiqué le Directeur général des forêts, Naoufel Ben Haha.

Intervenant, vendredi, à une conférence de presse périodique organisée par le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, il a indiqué la stratégie nationale actuelle de protection des forêts contre les incendies se base principalement sur un programme d’action pour coordonner avec toutes les parties intervenants, l’ouverture des circuits forestiers et le contrôle des points d’approvisionnement en eau, dont le nombre s’élève à 355.

Il s’agit, également, de l’adoption du système des patrouilleurs et la création de 43 centres avancés d’alerte précoce, d’information et d’intervention rapide.

Le programme du ministère prévoit la mise en place d’un programme complémentaire et continu de sensibilisation, l’appui des initiatives de la société civile et des privés, la mise en place de projets préventifs et d’alerte précoce, la généralisation des méthodes modernes de contrôle des incendies, en utilisant les drones, et la création des partenariats avec la société civile pour réaliser des programmes de reboisement.

La Tunisie compte 5,7 millions d’hectares de forets, dont 1,2 million d’hectares sont des forêts, 4 millions d’hectares des pâturages et 500 mille hectares relevant de l’Etat.

Le secteur des forêts contribue à hauteur de 1,3% au PIB et 14% au produit intérieur agricole et fournit entre15 et 25% des besoins fourragers des cheptels.

