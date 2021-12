7e Sommet du Partenariat pour un gouvernement ouvert: la Tunisie obtient un prix pour son programme Droit d’accès à l’information

Le 7e Sommet mondial de l’Open government partnership (OGP) (Partenariat pour un gouvernement ouvert) qui se tient, du 15 au 17 décembre 2021, en République de Corée, a décerné à la Tunisie le deuxième prix pour la région Afrique-Asie de l’est, et ce pour son programme Droit d’accès à l’information.

Ce prix décerné à la Tunisie correspond au deuxième engagement du deuxième plan d’action national Partenariat pour un gouvernement ouvert (2016-2018).

Selon un communiqué publié, vendredi, par la présidence du gouvernement, ce prix « constitue une reconnaissance de la communauté internationale aux efforts de la Tunisie visant à promouvoir le droit d’accès à l’information et le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert auquel la Tunisie a adhéré depuis janvier 2014 ».

Ce prix a été annoncé lors de la séance d’ouverture de ce sommet, qui s’est tenu en ligne avec la participation de plusieurs chefs d’État et en présence du président de la République de Corée.

Le sommet a constitué un espace de réflexion et d’échange dans le domaine de la gouvernance ouverte. Les thèmes traités à cette occasion portent sur les moyens de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, la responsabilisation et l’implication des citoyens, la lutte contre la corruption et l’usage des Tic pour une meilleure qualité de la gouvernance.

A cause de la pandémie à coronavirus, les travaux se déroulent en présentiel et en ligne. Y participent quelque 78 pays et plus de 200 participants.