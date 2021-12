7ème Policy Lab sur le crédit d’impôt recherche en Tunisie, au Maroc et en Jordanie

En partenariat avec l’INSME, THE NEXT SOCIETY organise le 15 décembre CEST, le 7ème Policy Lab consacré au crédit d’impôt recherche en se concentrant sur l’expérience marocaine et les perspectives en Jordanie et en Tunisie.

L’adoption d’incitations fiscales à la R&D représente une opportunité prometteuse pour la plupart des pays méditerranéens, où de tels instruments ne sont pas disponibles. Ce panel mettra en lumière la mission d’assistance technique soutenue par THE NEXT SOCIETY et menée au Maroc pour développer une politique marocaine de R&D sur mesure et une proposition d’incitation au crédit d’impôt recherche.

Après avoir exploré cette expérience et les caractéristiques de cette incitation marocaine, les participants discuteront de sa reproductibilité en Jordanie et en Tunisie.

THE NEXT SOCIETY est une communauté ouverte d’acteurs du changement, d’entrepreneurs, d’investisseurs, d’entreprises, d’ONG, de centres publics et privés d’innovation, de recherche et de développement économique d’Europe et de sept pays méditerranéens : Tunisie, Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc et Palestine.