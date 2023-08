8.300 touristes algériens la semaine dernière

Les postes frontaliers de Melloula, Babouche et Ghardimaou Jlaiel (gouvernorat de Jendouba) ont enregistré la semaine dernière le plus grand nombre d’arrivées algériennes depuis le début de l’année, atteignant un total de 8300 personnes.

En effet, 6780 touristes algériens sont arrivés via le point de passage de « Melloula », suivi de 1338 touristes par le poste de « Babouche » et 183 touristes au travers du poste de Ghardimaou Jlaiel,

Les touristes algériens sont venus passer leurs vacances dans la zone touristique de Tabarka-Aïn Draham ainsi que les autres destinations de la Tunisie, a indiqué dimanche à l’Agence TAP, le commissaire régional du tourisme à Tabarka Issa Marwani, ajoutant que le taux d’occupation des unités hôtelières du gouvernorat a dépassé cet été 100%.

Par ailleurs, les travaux d’un immense complexe touristique dans la région viennent de démarrer. Il devra être opérationnel 2027 et comprendra des composantes touristiques répondront aux besoins de touristes locaux et étrangers, selon un rapport émis par le commissariat régional du tourisme à Tabarka-Ain Draham.

