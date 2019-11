8 accords de financement allemand de 63,75 millions d’euros

Huit accords de financement sous forme des prêts et des dons à hauteur de 63,75 millions d’euros ( soit l’équivalent de 201, 21 millions de dinars), ont été signés, jeudi , par le gouvernement tunisien et la Banque Allemande de Développement (KFW).

Ces accords visent à mettre en place de nouveaux programmes dans les domaines du photovoltaïque, de l’assainissement, de la protection du littoral et de la gestion intégrée des ressources en eau, selon un communiqué publié, jeudi, par la KFW.

Le premier accord de financement s’élève à 34 millions d’euros sous forme de prêt bonifié et 2,5 millions d’euros en guise de don. Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Solaire Tunisien.

Le deuxième contrat de prêt, d’un montant de 18 Millions d’euros, a été signé avec l’Office National de l’Assainissement (ONAS) pour financer le programme de collecte et de traitement des eaux usées industrielles dans les zones industrielles de Moknine, Ben Arous, Utique, Bizerte, Sfax, Enfidha, Oued El Bey, Monastir et Mejez El Beb.

Le troisième contrat de financement de 0,6 million d’euros sous forme de don, a été signé entre la KFW et l’ONAS pour une assistance technique concernant le traitement et l’évacuation des boues d’épuration.

Quant au quatrième accord de prêt d’un montant de 4,5 millions d’euros a été signé avec l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) pour financer le projet de la réhabilitation et de valorisation écologique et économique de la zone côtière de Sousse El Kantaoui.

Le cinquième accord de financement s’élève à 1 million d’euros de don pour assurer une assistance technique à l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE).

Le sixième contrat de financement de 1,45 million d’euros sous forme de don a été signé avec le Ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche pour financer une étude préparatoire pour la protection contre les inondations dans la vallée de la Medjerda.

Quant au septième contrat de financement de 0,7 million d’euros sous forme de don signé également, avec le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, il permettra de financer des formations au profit des exploitants du canal Medjerda – Cap Bon et du barrage Bou Hertma ainsi qu’au financement des mesures d’accompagnement et d’acceptabilité sociale de l’investissement.

Le huitième contrat de financement de 1 million d’euros sous forme de don a été signé entre le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche et la KWF pour appuyer le Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Ben Arous et les agriculteurs de Mornag en vue d’une gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).