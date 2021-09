8 décès et 797 nouvelles contaminations recensés le 16 septembre

8 nouveaux décès et 797 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été recensés le 16 septembre courant, a rapporté, samedi, le ministère de la Santé.

Dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays, le ministère a fait savoir que le nombre total des victimes du virus a, ainsi, atteint 24 442 morts.

Selon la même source, le taux de positivité des tests Covid-19 s’est élevé, à la même date, à 10,66% sur un total de 7478 analyses effectuées.

Par ailleurs, le nombre de patients hospitalisés dans des établissements de santé des secteurs public et privé a atteint, le 16 septembre courant, 2044 personnes dont 379 se trouvent dans les services de réanimation et de soins intensifs et 87 placés sous respiration artificielle.