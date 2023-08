80 % des projets sportifs, bloqués pour résiliation des contrats après augmentation des coûts

Le ministre tunisien de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, a confirmé que 80 % des projets sportifs sont bloqués, certains depuis 10 ans, en raison de la résiliation des contrats avec les entrepreneurs, et cela à cause de la hausse intervenue sur leurs, et que les fonds qui leur étaient alloués au départ deviennent insuffisants.

Dans une déclaration à l’agence Tap samedi dernier, le ministre a précisé que les solutions à ces projets bloqués sont principalement d’ordre matériel, et n’ont été résolus qu’en 2020 et 2021, après avoir fourni des crédits supplémentaires.

Il a ainsi cité l’exemple de la piscine municipale de Kairouan, bloqué depuis 5 ans, le ministre a indiqué qu’il avait été convenu d’un complément financier pour achever les travaux.