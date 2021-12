85% des actes de violence en milieu scolaire commis dans les collèges

« 85% des actes de violence survenus en milieu scolaire ont lieu dans les collèges et sont essentiellement commis par des élèves en 7ème année de l’enseignement de base (40%) », a fait savoir jeudi, le ministre de l’Education Fethi Sellaouti.

Lors d’une conférence organisée à Tunis à l’initiative de l’organisation Tunisienne pour la cohésion sociale, en partenariat avec le ministère de l’éducation, sur la prévention de l’extrémisme en milieu scolaire, le ministre a signalé qu’une étude sera réalisée bientôt pour identifier les raisons de la prolifération de la violence en milieu scolaire et notamment dans les collèges.

Dans ce contexte, il a fait remarquer que le phénomène de la violence a pris de l’ampleur dans l’ensemble de la société et non pas seulement en milieu scolaire soulignant l’importance de mobiliser tous les efforts pour mettre fin à ce fléau.

Par ailleurs, Sellaouti a souligné l’importance de l’étude analytique menée par l’organisation tunisienne pour la cohésion sociale en 2018 dans 4 établissements scolaires à Sidi Hassine Sijoumi, l’un des quartiers populaires les plus marginalisés.

Selon le ministre, l’étude a été réalisée dans deux lycées secondaires et deux collèges et a concerné 707 élèves, parents et cadres éducatifs.

Ses résultats ont montré que la montée de la violence en milieu scolaire est due à l’absence du dialogue au sein de la famille, à l’absence de programmes de promotion de la citoyenneté, au faible niveau culturel et autres.

A cette occasion, le ministre a appelé le cadre éducatif à être à l’écoute des élèves et à ouvrir le dialogue avec eux afin de leur assurer un meilleur encadrement.