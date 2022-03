8599 millions de dinars transférés par les Tunisiens résidant à l’étranger en 2021

Les fonds transférés par les Tunisiens résidant à l’étranger se sont élevés à 8599 millions de dinars au cours de l’année 2021, et la plupart d’entre eux sont alloués au logement, aux services, au soutien et à l’assistance aux familles, en particulier lors de la pandémie de Corona , a annoncé la directrice générale de l’office des Tunisiens de l’étranger Nahid Rajhi soulignant que ces fonds ne sont pas orientés vers l’investissement, notamment dans des domaines porteurs et à valeur ajoutée.

Rajhi a relevé, lors du Forum d’Appui au Développement, dont les travaux ont été ouverts ce mercredi à Zarzis, et se poursuivront pendant deux jours, sous le slogan « Nous investissons dans notre pays », que les fonds transférés par des Tunisiens résidant à l’étranger sont importants et représentent 5 pour cent du revenu national brut, notant que le nombre des compétences parmi les tunisiens résidant à l’étranger est estimé à 170 mille Tunisiens.

Elle a ajouté que ce forum, qui comprenait des femmes et des hommes d’affaires résidant à l’étranger, représentait une opportunité pour exhorter les Tunisiens à l’étranger à contribuer à l’investissement dans leur pays et à améliorer le taux de leur participation à l’effort d’investissement afin de soutenir le développement économique et de répondre aux besoins opérationnels. Le représentant du ministre des affaires sociales, Taoufik Kalthoum, à pour sa part souligné l’importance de la manifestation dans la communication, le dialogue et l’échange de points de vues et d’expériences sur les moyens de soutenir davantage la contribution des entrepreneurs tunisiens résidant à l’étranger à la réalisation des objectifs de développement en Tunisie, surtout dans les régions.

Il a estimé que le forum établirait une nouvelle étape dans laquelle la contribution des femmes et des hommes d’affaires tunisiens résidant à l’étranger serait renforcée dans l’accompagnement de l’effort de développement , l’adaptation aux exigences de la prochaine étape et le suivi des opportunités d’investissement en Tunisie, le climat des affaires, les opportunités d’investissement et les avantages différentiels de l’économie nationale.

Pour sa part, le représentant du ministre de l’Economie et de la Planification, Fawzi Ghrab, a estimé que ce forum se tient dans une circonstance exceptionnelle au vu des difficultés économiques mondiales et nationales sous l’impact de la pandémie de la Coronavirus, la baisse des performances des moteurs de croissance et des pressions sur les finances publiques, ce qui nécessite l’examen des moyens afin élaborer un nouveau plan et de trouver des solutions pour surmonter ces répercussions et relancer l’économie dans la période post Corona.

Ce forum a été l’occasion de signer des conventions de partenariat entre l’Office des Tunisiens à l’Etranger, la Délégation Générale au Développement Régional, les Offices de Développement du Sud, du Centre Ouest et du Nord-Ouest, et avec la Société d’Aménagement et d’Exploitation du Parc d’Activités Economiques de Zarzis. Le but est d’assurer davantage de coordination de la définition des opportunités d’investissement disponibles dans les régions et les privilèges accordés aux Tunisiens à l’étranger, facilitant ainsi l’investissement pour les Tunisiens résidant à l’étranger, à travers ce qui est mis à leur disposition des idées de projets et les accompagnant dans toutes les étapes de projet ainsi que dans la finalisation et préparation des dossiers de financement, selon le directeur général de l’office de développement du Sud, Khaled Hchichia.