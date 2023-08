Il avait promis un exercice 2019 équilibré. Il est déficitaire et dépasse le capital

Le bilan de la société tunisienne du sucre (STS) pour l’exercice 2019 et publié en juin 2023 , a dégagé un résultat comptable négatif, un déficit, de plus de 3,963.988 MDT, dépassant ainsi le capital de 3,4 MDT de l’entreprise. Dans une précédente déclaration à Africanmanager, le Pdg de l’entreprise Mohamed Bahri Gabsi avait promis, et même garanti, un exercice 2019 équilibré. Il s’est trompé !

L’AGO a, comme de bien entendu, donné quitus (de bonne gestion ?) à tous les membres du conseil d’administration, pour lesquels la STS a même décidé une rémunération de 3.000 DT brut, par an et par personne !