873 mille DT en sanctions à des banques tunisiennes, par la BCT

Au cours de l’exercice 2021, la DG de la supervision bancaire de la BCT (DGSB) a fait 8 missions de contrôle sur place auprès des banques de la place. Ces contrôles ayant relevé des infraction, que la BCT garde comme un secret d’Etat, ont été transformé en amendes pécuniaires d’un montant total de, recouvrées au profit du Trésor public, d’un tout petit 473 mDT.

Autrement, la DGSB avait traité 14 dossiers de demande d’agréments traités et transmis par la DGSB à la commission d’agréments qui a tenu 5 réunions, tout aussi secrètes. Le rapport, ne dit encore rien sur ces dossiers, ni sur leur sort, ni sur les causes de refus, s’il y en avait eu. A la BCT, c’est motus et bouche cousue, dans un mutisme troublant, alors que supervision devrait rimer avec responsabilité et transparence et que l’argent par lequel travaille les banques et réalisent des bénéfices, est celui des autres, celui des épargnants tunisiens. Or, dans les banques, il y a des cadavres dans les placards et la Cour des Comptes en a parlé, et il faut publiquement les sanctionner, et non pas le cacher.

On ne sait pas si c’est une « bourde », mais le rapport de la DGSB 2021, avoue une certaine mainmise sur le secteur bancaire, puisqu’elle avoue avoir étudié 42 dossiers « portant sur la nomination de directeurs généraux des BEF, de directeurs généraux adjoints, de présidents du conseil d’administration, d’administrateurs ordinaires, d’administrateurs indépendants et d’administrateurs représentant les intérêts des petits porteurs instruits par la DGSB ». C’est ainsi qu’il appert que la BCT contrôle presque tout chez les banques en Tunisie.

On apprend par ailleurs, que la DGSB de la BCT a passé en revue et autorisé à la commercialisation, tout aussi secrètement, 23 nouveaux produits et services, et tenu 5 réunions de la commission de résolution en 2021.