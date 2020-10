89% des collégiens et lycéens ne sont pas prêts pour le e-learing

Les résultats d’un sondage réalisé par le ministère de l’éducation sur l’enseignement à distance ont révélé que 93% des élèves du primaire ne peuvent pas suivre les cours à distance notamment en raison de l’indisponibilité des équipements informatiques et 89% des collégiens et des lycéens sont aussi dans l’incapacité de suivre les cours en ligne.

Réalisé lors de l’inscription en ligne des élèves du secteur public avant la rentrée scolaire 2020-2021, le sondage a concerné 890533 élèves des collèges et lycées secondaires et 946781 élèves du cycle primaire.

En effet, les résultats montrent que 71% des élèves du primaire et 49% des collégiens et des lycéens ne disposent pas d’équipements informatiques qui leur permettent de poursuivre les cours à distance.

Les mêmes résultats ont démontré que 73% des élèves du primaire ne disposent pas d’une connexion internet et 60% seulement des collégiens et des lycéens en disposent.

Il en ressort également que 75% des élèves du primaire préfèrent les cours en papiers et non pas en version numérique, 20% seulement préfèrent un cours interactif à distance et 5% sont pour le suivi d’un cours enregistré sur une plateforme numérique.

Pour les collégiens et lycéens, 66% préfèrent la version papier, 26% optent pour le cours interactif et 7% préfèrent un cours enregistré sur une plateforme numérique.

Pendant la période de pandémie du coronavirus, 34% des parents d’élèves en primaire préfèrent l’alternance entre les cours présentiels et les cours à distance, 13% préfèrent les cours en ligne et 53% préfèrent les cours présentiels.

Pour les parents des collégiens et lycéens, 14% seulement préfèrent les cours en ligne, 38% sont pour l’enseignement hybride (à distance et présentiel) et 48% sont pour l’enseignement présentiel.