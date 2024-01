9 soldats israéliens tués lors du « jour le plus cruel » depuis le début de la guerre

Des sources israéliennes ont rapporté que 9 officiers et soldats israéliens ont été tués et d’autres blessés lors de deux attaques distinctes dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, lors du « jour le plus dur » pour l’armée israélienne depuis le début de la guerre.

Les mêmes sources ont indiqué que l’une des deux attaques avait entraîné l’explosion de munitions dans un camion, tuant et blessant des soldats, tandis que l’autre était le bombardement d’un bâtiment abritant des militaires au sud de la bande de Gaza.

