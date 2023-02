900 mille tonnes de production d’huile au cours de cette saison

La production oléicole pour la saison actuelle est estimée à 900 mille tonnes, soit 180 mille tonnes de l’huile et 1,2 million de tonnes d’olives, contre 240 mille tonnes de l’huile durant la saison dernière, selon les données statistiques du ministère de l’Agriculture.

D’après des données fournies par l’Office National de l’huile (ONH), le volume de la production réalisée au cours de cette saison représente 15% de la moyenne nationale de la dernière décennie (211 mille tonnes de l’huile.

La ventilation géographique de la production oléicole montre que le centre ouest (Sidi Bouzid, Kairouan et kasserine) vient en première position avec une production de 76 mille tonnes de l’huile d’olive, soit 42% de la production nationale.

Viennent ensuite, les régions du nord avec 25% de la production nationale, puis les régions de sud avec 14% et les régions du Sahel avec 10%, enfin, le gouvernorat de Sfax avec 8% de la production nationale.

Le Gouvernorat de Sidi Bouzid occupe le premier rang à l’échelle nationale avec une production de 38 mille tonnes de l’huile d’olive, soit en moyenne 21% du volume globale de la production durant cette saison.

La récolte d’olives à l’échelle nationale a avancé à peine de 97% jusqu’au 15 février 2023. Elle oscille entre 98% au Nord, 100% au Sahel, 95% au Centre Ouest, à 95% à Sfax et à 100% au Sud.

Concernant les prix de l’huile d’olive durant la période allant du 31 janvier au 15 févier 2023, ils s’inscrivent sur la fourchette entre 1500 et 4200 millimes le kg au Nord, entre 2000 et 3800 millimes le kg au Sahel, entre 1700 et 4500 millimes le kg au Centre, entre 2500 et 3900 millimes le kg au Sud et entre 4200 et 4500 millimes le kg à Sfax.

Il convient de signaler que les prix les plus pratiqués dans les régions au cours de la période allant du 31 janvier jusqu’au 15 février 2012, varient entre 2000 et 3200 millimes le kg.

Le taux d’extraction de l’huile dans la plupart des gouvernorats au cours de la même période oscille entre 18 et 26% soit en moyenne nationale de 22%.

Le nombre d’huileries ouvertes jusqu’au 15 février, a atteint 443 unités.Les prix de l’huile dans les régions au cours de la même période s’élèvent 15 et 18 dinars le litre (15 et 16 dinars les prix les plus pratiqués) depuis les huileries jusqu’au consommateur local.