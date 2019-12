951,7 MDT de l’Allemagne, pour le développement et un tas d’autres choses

L’Allemagne a accordé à la Tunisie des crédits additionnels de 300 millions d’euros (environ 951,75 millions de dinars), destinés au financement de nouveaux projets de développement en Tunisie, et ce lors de la 15e session des concertations gouvernementales tuniso-allemandes, dont les travaux se sont achevés, jeudi au siège du ministère fédéral de la coopération économique et du développement.

Selon un communiqué publié par le département des affaires étrangères, ces projets de développement concernent les domaines de développement économique, l’emploi, la navigation, la réforme administrative, la gouvernance, le secteur de l’eau et les créneaux innovants.

Le procès-verbal des travaux de la 15e session des concertations qui a démarré le 10 décembre 2019, a été signé, du côté tunisien, par le Directeur des relations avec les pays de l’Europe du nord et de l’Europe centrale au ministère des Affaires étrangères et du côté allemand, par le Directeur général de la coopération économique et commerciale et du développement économique.

Lors de cette session, la partie allemande a réagi favorablement aux propositions exposées par la délégation tunisienne. Ces propositions concernent sept domaines de coopération dont notamment l’emploi de Tunisiens en Allemagne, le développement des exportations tunisiennes vers l’Allemagne et vers les marchés africains prometteurs ainsi que la contribution financière au projet de l’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Europe.

L’Allemagne a également manifesté son accord à convertir une autre partie de la dette tunisienne sous forme de financements pour d’autres projets qui seront convenus ultérieurement, ajoute la même source.