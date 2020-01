9e anniversaire de la révolution: Interdiction de la circulation à l’avenue Bourguiba

La direction de la police de la circulation annonce lundi soir que la circulation et le stationnement sont interdits à tous les types de véhicules sur l’avenue Habib Bourguiba à partir de 22h00 lundi 13 janvier 2020 à mardi 14 janvier 2020 à l’occasion de la commémoration du 9e anniversaire de la révolution.

Dans un communiqué, le département de l’intérieur indique que les parkings de l’avenue Mohamed V et avenue Mohamed Chahmi (en face du parc A) ont été réservés aux voitures et des bus entrant à l’avenue Bourguiba, alors que la partie de la place du 14 janvier à la place de la Victoire est réservée aux piétons.

La direction de la police de la circulation conseille également aux usagers de la route d’utiliser la route “3X2”, la route du Maghreb arabe (route Z4) et la rue Bouazizi (route X) pour se rendre au centre de la capitale et en revenir.

Elle précise avoir mis tous les moyens humains et matériels pour guider et assister les usagers de la route qui peuvent si nécessaire contacter le service des opérations au 71.343.201