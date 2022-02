9ème Riyeda: Des rencontres B2B entre startups entrepreneurs et investisseurs

Des rencontres B2B « Meet investors » (Rencontrer des investisseurs) sont prévues, le 15 mars 2022, à la cité de la culture, dans le cadre de la 9éme édition du salon de l’entrepreneuriat Riyeda, et ce dans l’objectif de connecter les startups et les entrepreneurs dans les domaines de la Fintech, l’IA, l’E-health et l’Agritech, avec les investisseurs et les structures d’accompagnement.

Les startups et les entrepreneurs intéressés peuvent s’inscrire en ligne, soumettre une demande de participation en remplissant les informations sur l’entreprise, ses offres et ses besoins. Chaque demande fera l’objet d’une qualification de la part de l’organisateur. La date limite d’inscription est prévue pour le 10 mars 2022. Une liste de startups et d’entrepreneurs sera arrêtée et partagée avec les investisseurs qui vont choisir les startups qu’ils souhaitent rencontrer. Un planning de RDV pré-organisé sera établi et envoyé à chaque participant avant l’évènement.

Les investisseurs et les structures d’accompagnement peuvent s’inscrire de la même manière en ligne. Une fois le profil validé par l’organisateur, ils recevront une liste des startups qu’ils peuvent parcourir et sélectionner celles qui correspondent à leurs intérêts.

La 9ème édition de Riyeda, le salon de l’entrepreneuriat, se déroulera les 15 et 16 mars 2022 en mode Hybride : à la cité de la culture de Tunis, ainsi qu’en ligne sur « Riyeda Event Platform ».

Riyeda est le premier événement dédié à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Il rassemble les acteurs du secteur public, privé, de la société civile, les universitaires, les décideurs publics, les financiers, les experts, les mentors et coachs, avec les PME, les startups, les jeunes entrepreneurs, les étudiants et les diplômés passionnés par l’initiative privée.