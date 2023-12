A fin octobre 2023, le DT a perdu 1,6 % face à l’€ et 1,9 % face au $

En comparaison avec sa valeur à fin décembre 2022 et au terme du mois d’octobre 2023, et selon les derniers chiffres de conjoncture de la BCT, le taux de change du dinar a enregistré une dépréciation sur le marché interbancaire de 1,6% vis-à-vis de l’euro, de 1,9% face au dollar et de 4,8% par rapport au dirham marocain, tandis qu’il s’est apprécié de 11,1% à l’égard du yen japonais.

Sur le marché de change international et au cours de la même période, l’euro s’est déprécié de 1,1% face au dollar. En termes de moyenne, le taux de change du dinar a connu, au cours des dix premiers mois de 2023 et en comparaison avec sa valeur de l’année précédente, une dépréciation de 3,2% à l’égard de l’euro, de 0,6% vis-à-vis du dollar américain et de 0,2% face au dirham marocain, tandis qu’il s’est apprécié de 6,1% par rapport au yen japonais.

Le dernier bulletin de conjoncture de la BCT indique aussi, que les transactions des devises effectuées sur le marché des changes au comptant ont atteint 15.878 MDT, au cours des neuf premiers mois de 2023, contre 16.173 MDT une année auparavant, soit un repli de 1,8%. Cette contraction a concerné les transactions effectuées sur le marché interbancaire (-26,8%) tandis que les interventions de la Banque Centrale de Tunisie se sont inscrites en hausse (+68,1%).