A Gabes pour sa campagne Chahed commence par le saint de la ville

Le candidat du parti Tahia Tounes Youssef Chahed s’est rendu mardi après-midi dans le gouvernorat de Gabès où il a visité le Mausolée de Boulbaba Lansari.

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre de sa campagne électorale pour la présidentielle anticipée du 15 septembre 2019.Par la suite, Youssef Chahed s’est rendu dans les localités d’El Menzel, Jara et Ghannouche où il a présenté son programme électoral et s’est enquis des préoccupations de la population de ces régions.

Le candidat de Tahia Tounes s’est dit confiant dans l’avenir économique de la Tunisie dans le cadre d’un projet national de développement qui devrait associer toutes les forces vives de la nation. Pour Youssef Chahed, la réforme en profondeur est un travail de longue haleine qui nécessite autant de temps et d’effort. Pour la période écoulée, a-t-il dit, l’effort était axé sur la lutte contre le terrorisme, la corruption et la mise en place de réformes pour éviter la faillite du pays. Aujourd’hui, ces projets de réforme commencent à porter leurs fruits, a a-t-il assuré. Les citoyens de Gabès ont réclamé des pouvoirs accrus pour lutter contre la pollution, des postes d’emploi et la mise en œuvre des projets programmés au profit du gouvernorat.