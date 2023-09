Campagne de contrôle dans les points de vente des graines de pin d’Alep et de fruits secs

A l’occasion de la fête du Mouled, une équipe de contrôle sanitaire relevant de la direction de l’hygiène du milieu et de la protection de l’environnement à l’Ariana, a effectué une campagne de contrôle sanitaire dans les points de vente des graines de pin d’Alep, de fruits secs et de produits alimentaires dans cette région.

Le responsable de la direction de l’hygiène du milieu et de la protection de l’environnement Issam Jebali a déclaré à la TAP que deux procès verbaux ont été rédigés outre la détérioration d’une quantité de produits alimentaires périmés.

Il a indiqué que ces campagnes de contrôle se poursuivront au cours des prochains jours pour englober tous les commerces, mise à part le travail quotidien des équipes de contrôle sanitaire dans tous les locaux de produits alimentaires afin de préserver la santé des citoyens.

