A Malpensa de Milan, un traitement ségrégatif pour les porteurs de passeports tunisiens 

Dans l’aéroport de Malpensa à Milan, en Italie ce matin, les voyageurs portant passeport tunisiens font l’objet d’un traitement un peu spécial, et dans tous les cas ségrégatifs et discriminatoires. Devant la police des frontières italienne, les porteurs de passeports tunisiens, selon des voyageurs présents, sont tout de suite priés de se mettre de côté. Dans les dédales du serpentins, ils sont même priés de faire plusieurs tours dans le vide, pour laisser passer tout ce qui n’est pas Tunisien. Et cela fait, selon nos informations, plus d’une heure qu’hommes, femmes et enfants, attendent que les policiers italiens, qui le font certainement sur instruction, font attendre les voyageurs porteurs de passeports tunisiens

