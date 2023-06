A Paris, le chef de l’Etat se rend au chevet d’un blessé de la Révolution

Le président de la République Kais Saied s’est rendu, mercredi soir, à l’Hôpital Foch à Paris au chevet de Yosri Zrelli, un blessé tunisien de la Révolution.

Le chef de l’Etat se retrouve actuellement dans la capitale française à l’occasion de sa participation au Sommet de Paris « pour un nouveau pacte financier mondial » qui se tient, les 22et 23 juin courant, au palais Brongniart.

» Nous n’oublierons jamais les martyrs et les blessés de la révolution, et nous ne renoncerons pas à la Tunisie « , a souligné le chef de l’Etat, dans une vidéo postée sur la page de la Présidence.

Saïed a assuré les blessés des institutions sécuritaire et militaire et tous les blessés de la révolution, déclarant à ce propos, » toutes les décisions vont émaner de la volonté du peuple Tunisien. «

Le président Kaïs Saïed a quitté mercredi après-midi Tunis vers Paris pour participer à ce Sommet à l’invitation de son homologue français Emmanuel Macron.

Plus de 100 chefs d’Etat et de gouvernement, des représentants d’institutions financières mondiales et représentants du secteur privé et de la société civile participeront à ce conclave afin de jeter les bases d’un nouveau système pour relever les défis communs : la lutte contre les inégalités, le changement climatique et la protection de la biodiversité.