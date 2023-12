A partir du 1er janvier 2024, les voitures libyennes en Tunisie, obligées à l’assurance

A partir du 1er janvier 2024, les voitures portant une immatriculation libyenne souhaitant entrer sur le territoire tunisien, devront présenter la carte électronique d’assurance-automobile inter-arabe (carte orange) , a déclarée Ahmed El-Hadrouk, directeur général du Bureau unifié automobiles Tunisien. Dans une déclaration à l’agence TAP, Hadrouk a expliqué que cette procédure s’inscrit dans le cadre de l’entrée en application à cette date du système électronique de la carte orange lancé par l’Union Générale Arabe d’Assurance (UGAA). Il s’agit également de s’adapter aux évolutions technologiques et de réduire les cas de falsification des cartes d’assurance internationales, a précisé encore le responsable. L’UGAA a lancé un projet de cartes d’assurance électronique (cartes orange) qui permettra aux bureaux arabes unifiés et aux sociétés d’assurance d’émettre des cartes via ce système, avec la possibilité de vérifier l’authenticité de leurs données en accédant à la plateforme de l’Union via la lecture de QR code.Le responsable a ajouté que le système permettra aux automobilistes algériens et libyens de télécharger une copie de la carte orange sur leurs téléphones ou leurs ordinateurs personnels, ou encore d’imprimer une copie papier des cartes en vue de la présenter et de la montrer lors des opérations de contrôle douanier aux postes frontaliers terrestres et maritimes.D’après lui, 85 mille voitures algériennes et libyennes entrent par mois sur le territoire tunisien.El-Hadrouk a, dans le même cadre, souligné que tous les intervenants ont été informés, notamment, la Direction Générale de la Douane, dont les agents sont chargés de contrôler les documents des véhicules arrivant aux postes frontaliers et le ministère de l’Intérieur, responsable du contrôle et de la rédaction des rapports sur les incidents survenus sur le territoire tunisien. Le bureau tunisien a également mené des campagnes de sensibilisation auprès des conducteurs libyens par le biais des réseaux sociaux et le contact continu avec le bureau libyen et ses sociétés membres, afin de les inviter à utiliser les nouvelles cartes électroniques orange à compter de 2024. Afin d’assurer le succès de l’opération et de rechercher différents moyens pour permettre aux agents douaniers d’effectuer des contrôles et de vérifier l’authenticité des données de la carte en lisant le QR code et éviter, ainsi, de saisir des cartes falsifiées, Ahmed El-Hadrouk a déclaré que le bureau tunisien a proposé à la direction générale de la douane de prendre en charge toutes les dépenses nécessaires pour équiper les 11 postes frontaliers terrestres tunisiens avec la Libye et l’Algérie d’un lecteur de QR code. Hadrouk a fait observer que le Bureau tunisien unifié des automobile développe un système similaire pour l’émission électronique surtout des cartes vertes tunisiennes destinées au divers pays européens qui devraient être exploitées en 2024.

- Publicité-